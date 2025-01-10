Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ta Tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu Yolkonak beldesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Fahri Palaz yönetimindeki 60 KV 922 plakalı otomobil, Oktay Yılmaz idaresindeki 61 HS 242 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Tır dorsesinin altına giren otomobildeki Ayşe Koca hayatını kaybederken, Saniye Palaz ve Suat Palaz yaralandı.

Öte yandan meydana gelen bu kaza nedeniyle yol kenarına park edilen araçların; neden olduğu kazada da 3 araçta hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT