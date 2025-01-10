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Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, tıra arkadan çarptı. Kazada bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta Tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu Yolkonak beldesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Fahri Palaz yönetimindeki 60 KV 922 plakalı otomobil, Oktay Yılmaz idaresindeki 61 HS 242 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Tır dorsesinin altına giren otomobildeki Ayşe Koca hayatını kaybederken, Saniye Palaz ve Suat Palaz yaralandı.

Öte yandan meydana gelen bu kaza nedeniyle yol kenarına park edilen araçların; neden olduğu kazada da 3 araçta hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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