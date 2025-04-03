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Tokat'ta Tır ile Minibüsün Çarpışması: 6 Yaralı

Tokat'ta Tır ile Minibüsün Çarpışması: 6 Yaralı
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Tokat'ta öğle saatlerinde meydana gelen kazada, kontrollü bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, minibüse çarptı. Olayda minibüs şoförü ve 5 yolcu yaralandı.

Tokat'ta tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Sivas istikametinden Tokat yönüne ilerlemekte olan C. A. idaresindeki 34 DFV 319 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, Tokat'tan Artova yönüne giden M. Y. yönetimindeki 60 M 2306 plakalı minibüse çarptı. Kazada minibüs şoförü ile minibüsteki 5 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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