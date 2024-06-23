Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta su meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Umurlu köyünde su meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavganın ardından zanlı gözaltına alındı.

Tokat'ta su meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Umurlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Erdoğan Y. su meselesi yüzünden komşusu Selahattin Türk ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erdoğan Y., av tüfeği ile komşusu Selahattin Türk ve Esme Türk'e ateş açtı. Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esme Türk hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Selahattin Türk ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Zanlı Erdoğan Y., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Umurlu Niksar Tokat Olay Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma

4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma

 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

 Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış

Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış

 Rusya'da sinagog ve kiliselere silahlı saldırı: 7'si polis 9 ölü, 25 yaralı

Rusya'da sinagog ve kiliselere silahlı saldırı: 7'si polis 9 ölü, 25 yaralı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title