Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta su kanalına düşen otomobil vinç ile çıkartıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta su kanalına düşen otomobil vinç ile çıkartıldı Tokat'ta kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı.

Tokat'ta su kanalına düşen otomobil vinç ile çıkartıldı

TOKAT - Tokat'ta kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı.

Akşam saatlerinde Kömeç köyünde meydana gelen kazada iddiaya göre Umut Açar yönetimindeki 25 EF 558 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Meydana gelen kazada sürücü ile arkadaşı Volkan Başar hayatını kaybetti. Kaza sonrası su kanalına düşen araç vinç yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Haberler

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi

 Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title