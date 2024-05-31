Tokat'ta su kanalına düşen otomobil vinç ile çıkartıldı

TOKAT - Tokat'ta kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı.

Akşam saatlerinde Kömeç köyünde meydana gelen kazada iddiaya göre Umut Açar yönetimindeki 25 EF 558 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Meydana gelen kazada sürücü ile arkadaşı Volkan Başar hayatını kaybetti. Kaza sonrası su kanalına düşen araç vinç yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.