Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Sağanak Yağış Yolları Nehre Döndürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Zile-Turhal karayolunda etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar nehre döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler ise akaryakıt istasyonuna sığındı.

Tokat'ın Zile- Turhal karayolunda etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar nehre döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler ise akaryakıt istasyonuna sığındı.

Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu. Zile -Turhal karayolunda aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar nehre döndü. Arazilerden çamurlu sular yola aktı. Yolda güçlükle ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler dolu yağışına karşı araçlarını korumak için akaryakıt istasyonlarına akın etti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Turhal Tokat Zile 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Asgari ücretli 'Memura var bize yok mu?' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?

Asgari ücretli "Memura var bize yok mu?" diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title