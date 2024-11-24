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Tokat'ta Rekor Uyuşturucu Operasyonu: 1177 Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Tokat'ta Rekor Uyuşturucu Operasyonu: 1177 Ecstasy Hap Ele Geçirildi
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Tokat'ta düzenlenen başarılı bir narkotik operasyonunda, 1177 Ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, narkotik suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat'ta düzenlenen operasyonda rekor düzeyde 1177 Ecstasy hap ele geçirilirken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla rekor miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Alınan istihbarat doğrultusunda, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, il merkezi ve ilçelerde denetimlerini artırdı.

23 Kasım 2024 tarihinde, Tokat Şehirlerarası Otogarı'nda durumundan şüphelenilen D.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin valizinde yapılan aramada, toplam 1177 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Bu miktar, Tokat'ta bugüne kadar yakalanan en yüksek Ecstasy miktarı olarak kayıtlara geçti. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan D.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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