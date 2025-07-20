Tokat'ta Park Halindeki Traktörde Oynayan Küçük Çocuk Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Park Halindeki Traktörde Oynayan Küçük Çocuk Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Pazar ilçesinde, 2 yaşındaki Asel Sümeyye Özmen, park halindeki traktörde oynarken düştü. Beton zemine çakılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Çayköy'de park halindeki traktörde oynayan küçük çocuk, beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Asel Sümeyye Özmen, evlerinin önünde park halinde bulunan traktörün üzerine çıkarak oynamaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden çocuk yaklaşık 1,5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Özmen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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