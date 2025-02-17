İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem
İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt gecikmedi

İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

Grevdeki işçilere para yok ama eğlenceye tam gaz devam

Tokat'ta Park Halindeki Minibüs İş Yerine Girdi

Tokat'ta Park Halindeki Minibüs İş Yerine Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat’ta Vali Ayhan Çevik Bulvarı üzerinde park halindeki bir minibüs rampadan kayarak bir iş yerine girdi. Olayda yaralanan olmadı ve inceleme başlatıldı.

Tokat'ta park halindeki bir minibüs kayarak bir iş yerine girdi.

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Vali Ayhan Çevik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Rampada park halindeki bir servis minibüsü geri hareket ederek bir iş yerine girdi. Olay anında hem minibüsün içinde hem de iş yerinde kimsenin bulunmaması muhtemel yaralanmaları önledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Altın yatırımcısının endişeleri artıyor
img

Türkiye'nin bütçe açığı kapatılamıyor
img

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve 4 yıla kadar hapis istemi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum

Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum
Ümit Özdağ'a 4 yıl 8 ay hapis talebi

İddianame düzenlendi, işte Ümit Özdağ için istenen ceza
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu
Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı

Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı
Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi

Özcan Deniz'den kötü haber: Eşi Samar Dadgar paylaştı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.