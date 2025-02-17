Tokat'ta Park Halindeki Minibüs İş Yerine Girdi

Tokat'ta park halindeki bir minibüs kayarak bir iş yerine girdi.

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Vali Ayhan Çevik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Rampada park halindeki bir servis minibüsü geri hareket ederek bir iş yerine girdi. Olay anında hem minibüsün içinde hem de iş yerinde kimsenin bulunmaması muhtemel yaralanmaları önledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT