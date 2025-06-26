Tokat'ta Park Halindeki Kamyona Çarpan Araçta Ölümcül Kaza

Tokat'ta Park Halindeki Kamyona Çarpan Araçta Ölümcül Kaza
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Tokat'ın Budaklı köyü mevkiinde park halindeki bir kamyona çarpan hafif ticari araçta 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta park halindeki kamyona çarpan araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Budaklı köyü mevkiinde meydana geldi. K.B. idaresindeki 16 BGP 280 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, O.E.'ye ait park halindeki kamyona çarptı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan Gülbeden Yaşar ve Yeter Beyazkaya hayatını kaybetti. Aynı araç içerisinde bulunan F.B., B.N.B. ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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