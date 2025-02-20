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Tokat'ta otomobil ve cip çarpıştı: 5 yaralı

Tokat'ta otomobil ve cip çarpıştı: 5 yaralı
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Tokat'taki kazada, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Erbaa ilçesi Sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, E.K. idaresindeki 60 EJ 151 plakalı otomobil ile R.V. yönetimindeki 10 AC 117 Suzuki marka cip çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüleri ile M.S.Ö., A.K. ve H.Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise araç içi kamerasına yansıdı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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