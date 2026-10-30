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Tokat'ta otomobil sürücüsünün lise öğrencilerinin servisine saldırdığı iddia edildi

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Tokat'ta otomobil sürücüsünün lise öğrencilerinin servisine saldırdığı iddia edildi
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Tokat Köprübaşı'nda öğrenci servisi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktığı iddia edildi. Kavga üzerine otomobil sürücüsünün lise öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsüne saldırdığı öne sürüldü; o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tokat'ta yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada, bir otomobil sürücüsünün lise öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsüne saldırdığı iddia edildi. O anlar öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, kent merkezi Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci servisi şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, lise öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsüne saldırdı. Yaşananlar, minibüsteki öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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