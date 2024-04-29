Tokat'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niksar'dan Reşadiye istikametine seyir halinde olan A. Ö. idaresindeki 60 RD 120 plakalı otomobil sağ şeritten seyri sırasında Reşadiye Sanayi kavşağına dönmek için sol şeride geçtiği esnada aynı istikamette sol şeritte ilerleyen F.D. idaresindeki 59 DJ 512 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta savrularak kavşak içerisinde durdu. Kazada otomobildeki yolcu M.Ö. ve hafif ticari araçtaki yolcu M.Y. hafif şekilde yaralandı. Yararlılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT