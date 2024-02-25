Tokat'ta Otomobil Alev Aldı
Tokat'ın Esentepe Mahallesi'nde bir otomobilin motor kısmından çıkan dumanlar aniden alevlere dönüştü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ta alev alan otomobil kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobil hareket halindeyken motor kısmından duman çıktı. Bir anda alevlerin yükseldiği otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - TOKAT