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Tokat'ta Narkotik Operasyonu: 30 Gram Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Tokat'ta Narkotik Operasyonu: 30 Gram Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Tokat'ta düzenlenen narkotik operasyonunda, toplam 30 gram metamfetamin, ruhsatsız tabancalar ve tarihi objeler ele geçirilirken, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon uyuşturucu madde ve silah ticaretine yönelik gerçekleştirildi.

Tokat'ta gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, 30 gram metamfetamin, ruhsatsız tabancalar ve tarihi objeler ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erbaa ilçesinde gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla uyuşturucu madde ve silah ticaretine darbe vurdu. Yapılan çalışmalarda, şüphelilere ait bir ikamette ve çeşitli noktalarda önemli keşiflere rastlandı. Operasyon kapsamında, baca deliğine gizlenmiş şekilde satışa hazır paketler halinde toplam 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde satışında kullanılan 1 adet hassas terazi, satıştan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 200 TL para, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet şarjör de operasyon sırasında bulundu. Bir şüpheli, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Ayrıca Geyras uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 121, 60 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu temini aşamasında bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli de aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 adet Ecstasy hap, 15 adet sikke ve 3 adet tarihi obje ele geçirildi. Erbaa ilçesindeki operasyonda A.Y.K, R.Ş. tutuklanırken M.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tokat merkezdeki operasyonda ise A.B. tutuklanırken A.R.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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