Tokat'ta Motosikletli Genç Yorgun Mermiyle Yaralandı

Tokat'ta Motosikletli Genç Yorgun Mermiyle Yaralandı
Tokat'ta motosikletle ilerleyen bir genç, yorgun bir merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Olay, önceki gün akşam Erenler Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.A., motosikletiyle ilerlediği sırada sırtında bir acı hissetti. Bunun üzerine caddede bulunan ambulans istasyonuna giderek motorunu park eden M.A., sağlık görevlilerinden yardım istedi. Acil Tıp Teknisyeni, M.A.'nın kurşunla yaralandığını fark etti. İlk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Durumun bildirilmesi üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede inceleme başlattı. Olay yerinde mermi çekirdeği arayan polis, çekirdeğin yaralının tişörtünden çıktığını belirledi.

Yapılan saha çalışmasında B.İ.'nin havaya ateş açtığı şüphesi üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.İ.'nin silahı, yaralıdan çıkan kurşun çekirdeğiyle birlikte kriminal laboratuvara gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
