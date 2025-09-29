Tokat'ta Motosikletli Genç Yorgun Mermiyle Yaralandı

Tokat'ta motosikletle ilerleyen bir genç, yorgun merminin hedefi olarak yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, önceki gün akşam Erenler Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.A., motosikletiyle ilerlediği sırada sırtında bir acı hissetti. Bunun üzerine caddede bulunan ambulans istasyonuna giderek motorunu park eden M.A., sağlık görevlilerinden yardım istedi. Acil Tıp Teknisyeni, M.A.'nın kurşunla yaralandığını fark etti. İlk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Durumun bildirilmesi üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede inceleme başlattı. Olay yerinde mermi çekirdeği arayan polis, çekirdeğin yaralının tişörtünden çıktığını belirledi.

Yapılan saha çalışmasında B.İ.'nin havaya ateş açtığı şüphesi üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.İ.'nin silahı, yaralıdan çıkan kurşun çekirdeğiyle birlikte kriminal laboratuvara gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT