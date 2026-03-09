Erbaa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Sağlık Caddesi ile Türkiyem Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.B. idaresindeki 60 AHY 116 plakalı otomobil ile U.H. yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı