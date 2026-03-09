Haberler

Erbaa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Erbaa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ve otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Sağlık Caddesi ile Türkiyem Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.B. idaresindeki 60 AHY 116 plakalı otomobil ile U.H. yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

5.1 ile sarsılan kentte korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silivri'de İmamoğlu'nun cezaevi hücresinin örneği sergileniyor

Bu kadarını İmamoğlu bile beklemiyordu
Özgür Özel'e bir soruşturma daha

İBB duruşmasından sonra Özel'e jet hızında soruşturma
Alman sanayisi 'Japon Modeli'ne geçmeye hazırlanıyor

Avrupa ülkesi sanayide devrim hazırlığında
'Kabe'de hacılar' ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu

"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
Silivri'de İmamoğlu'nun cezaevi hücresinin örneği sergileniyor

Bu kadarını İmamoğlu bile beklemiyordu
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

Liverpool'da deprem! Haberi duyanlar "Maçı kazandık" diyor
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı

Evet yanlış görmediniz! Bu çizgiyi yayıncı kuruluş çekti