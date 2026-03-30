Tokat'ta motosikletle otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı

Tokat'ta kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu ağır yaralandı.

Kaza, Mahmutpaşa Mahallesi Behzat Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre M.E.D. yönetimindeki 60 AEK 078 plakalı motosiklet, bulvar üzerindeki kavşakta D.Y. idaresindeki 55 AEZ 835 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki Y.T.K. yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumumun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

