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Tokat'ta Motosiklet-Traktör Çarpışması: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Tokat'ın Küçükbağlar köyünde meydana gelen kazada, traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki Muhammet Metin Uslu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza Küçükbağlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre H.O. (20) yönetimdeki plakası öğrenilemeyen traktör, merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde Muhammet Metin Uslu (16) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine yaralı olay yerine sevk edilen ambulans ile Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uslu doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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