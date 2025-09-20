Haberler

Tokat'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza Artova- Zile karayolu Yenice köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Aydan (32) idaresindeki 60 AEP 862 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen Uğur Aydan ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Artova Devlet Hastanesine kaldırılan Aydan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
