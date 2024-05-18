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Tokat'ta meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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Zile-Alaca yolu üzeri Yapalak köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ford markalı panelvan araç takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Zile-Alaca yolu üzeri Yapalak köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ford markalı panelvan araç takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi İnceleme Tokat Ford Zile 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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