Tokat'ta, lokantanın çatısı alevlere teslim oldu - Haberler

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Tokat'ta, lokantanın çatısı alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Tokat'ta, lokantanın çatısı alevlere teslim oldu Tokat'ta bir lokantanın çatısı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

- Tokat'ta, lokantanın çatısı alevlere teslim oldu

TOKAT - Tokat'ta bir lokantanın çatısı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın; Büyükbeybağı Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Restoranın balık lokantasının çatısında çıkan yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. - Lokantanın çatısının ahşap olması nedeni ile yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin göğe yükseldiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yeri çalışanları da yangını söndürmek için hortumla su tutarak müdahale etti. İki katlı olan lokantanın üst katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri maddi hasarla atlatılan yangının şömine bacasından kaynaklandığını tespit etti.

Tokat'ta, lokantanın çatısı alevlere teslim oldu

Tokat'ta, lokantanın çatısı alevlere teslim oldu

Tokat'ta, lokantanın çatısı alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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