Haberler

Tokat'ta silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ta silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Emirseyit beldesinde bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada Koray Alyüz hayatını kaybetti. C.E. adlı şüpheli ise başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Emirseyit beldesinde bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay merkeze bağlı Emirseyit beldesindeki bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 16.00 sıralarında C.E. (47), aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Koray Alyüz'e (46) tabanca ile ateş etti. Başından ağır yaralanan Koray Alyüz, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alyüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli C.E. ise kavga sırasında başına aldığı sopa darbesi sonucu yaralandığı öğrenildi. C.E. sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

İsmi birçok takımla anılıyordu! Farioli 2 yıllık imzayı attı
Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi

Derbinin faturası iki isme kesildi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
4 yıldız oyuncu da kadroya eklenmedi! Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kafilesi belli oldu

İşte kamp kadrosu! 4 yıldız oyuncu da Fethiye'ye götürülmedi
İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

İsmi birçok takımla anılıyordu! Farioli 2 yıllık imzayı attı
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli

İç savaşa sürüklenen komşumuzla ilgili Trump'ı üstü kapalı uyardı