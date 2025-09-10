Tokat'ta Kenevir Operasyonu: 10 Kök Ele Geçirildi
Niksar'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 10 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Niksar'da operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen operasyonda, 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 kişinin hakkında adli işlemlem başlatıldı. - TOKAT
