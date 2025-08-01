Tokat'ta Kaybolan Alzheimer Hastası 12 Saat Sonra Bulundu

Tokat'ta Kaybolan Alzheimer Hastası 12 Saat Sonra Bulundu
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Tokat'ta 82 yaşındaki Alzheimer hastası Muzaffer Erdoğdu, kaybolduktan 12 saat sonra jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Erdoğdu, 4 kilometre uzaklıkta, Kemalpaşa ve Yayladalı köyleri arasında gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda bulundu.

Tokat'ta kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Muzaffer Erdoğdu, jandarma ekiplerince 4 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.

Tokat'ın Kemalpaşa köyünde yaşayan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Muzaffer Erdoğdu'nun kaybolduğunu fark eden yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama-kurtarma çalışması başlattı. Geniş alana yayılan aramalarda, arazide yapılan titiz tarama sonucunda yaşlı adam kaybolduğu yerin 4 kilometre uzağında Kemalpaşa ve Yayladalı köyleri arasında 12 saat sonra sağ olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan Erdoğdu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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