İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçe girişinde bulunan Yancı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. yönetimindeki 60 AAR 850 plakalı otomobil ile K.K. idaresindeki 34 PDG 149 plakalı otomobil dikatsizlik nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yeşilyurt İlçe Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı