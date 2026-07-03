Haberler

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçe girişinde bulunan Yancı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. yönetimindeki 60 AAR 850 plakalı otomobil ile K.K. idaresindeki 34 PDG 149 plakalı otomobil dikatsizlik nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yeşilyurt İlçe Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı

Bu maçta 88 yıl sonra bir ilk yaşandı!
Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 76 parça metamfetamin çıktı

İranlı kuryenin midesinden 76 parça metamfetamin çıktı
20 Milyonluk Düğün İçin 26 Milyonluk Bağış!

20 Milyonluk Düğün İçin 26 Milyonluk Bağış!
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni zam oranı netleşti
Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan '3500 dolar' uyarısı

Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan kritik uyarı gecikmedi