Tokat'ta kaçak göçmen taşıyan sürücüler tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki farklı otomobilde yakalanan kaçak göçmenlerle ilgili gözaltına alınan sürücüler tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Erbaa ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, biri ticari taksi olmak üzere iki farklı otomobilde kaçak göçmenler yakalandı. Yapılan kontrollerde, 34 PR 3871 plakalı otomobilin sürücüsü B.A. ile 77 T 0513 plakalı ticari taksinin sürücüsü E.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücüler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler B.A. ve E.A., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 34 PR 3871 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan emekli polis memuru E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan 2 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TOKAT