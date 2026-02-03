Haberler

Tokat'ta kaçak göçmen taşıyan sürücüler tutuklandı

Tokat'ta kaçak göçmen taşıyan sürücüler tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, iki farklı otomobilde yakalanan kaçak göçmenlerle ilgili olarak gözaltına alınan sürücüler tutuklandı. Olayda 2 Afganistan uyruklu göçmen de yakalandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki farklı otomobilde yakalanan kaçak göçmenlerle ilgili gözaltına alınan sürücüler tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Erbaa ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, biri ticari taksi olmak üzere iki farklı otomobilde kaçak göçmenler yakalandı. Yapılan kontrollerde, 34 PR 3871 plakalı otomobilin sürücüsü B.A. ile 77 T 0513 plakalı ticari taksinin sürücüsü E.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücüler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler B.A. ve E.A., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 34 PR 3871 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan emekli polis memuru E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan 2 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar

Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Epstein-Rothschild yazışmalarında tüyler ürperten Hitler detayı

Epstein dosyasında tüyler ürperten Hitler detayı
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık

Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Tahran'daki bir çarşıda yangın çıktı: 200 dükkan küle döndü

Savaşın eşiğindeki komşuda büyük yangın! Hepsi küle döndü