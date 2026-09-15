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Tokat’ta jandarmadan okul servislerine sıkı denetim

Tokat’ta jandarmadan okul servislerine sıkı denetim
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Tokat’ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri, okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Tokat'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri, okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Öğrencilere ise güvenli ulaşım ve trafik kuralları konusunda bilgi verildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla sorumluluk bölgesindeki okullarda güvenlik ve trafik tedbirlerini artırdı. Jandarma asayiş ve trafik timleri tarafından okul çevreleri ile servis güzergahlarında denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde okul servis araçları ve sürücülerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadığı kontrol edildi. Sürücülere Okul Servis Araçları Yönetmeliği, SRC belgesi, psikoteknik değerlendirme, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sertifikası, öğrencilerin güvenli şekilde araçlara bindirilip indirilmesi, emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri ayrıca öğrencilerle bir araya gelerek güvenli ulaşım ve trafikte uyulması gereken kuralları anlattı. Öğrencilerin eğitimlerine güvenli bir ortamda devam edebilmesi amacıyla okul çevreleri, servis araçları ve güzergahlardaki denetim ve bilgilendirme çalışmalarının eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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