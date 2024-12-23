Tokat'ta Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silahlar ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir evde ruhsatsız silahlar ve kaçak tütün bulundu. T.E. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda ruhsatsız silahlar ve kaçak tütün ele geçirildi.
Zile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine T.E'nin (48) evine yaptığı operasyonda 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 28 adet tabanca fişeği, 8 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 400 adet dolu makaron, 6 bin 600 adet boş makaron ve bir elektrikli tütün sarma makinesi ele geçirdi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan T. E., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - TOKAT