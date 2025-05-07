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Tokat'ta İzinsiz Kazı: 2 Bin Yıllık Roma Mozaiği Bulundu

Tokat'ta İzinsiz Kazı: 2 Bin Yıllık Roma Mozaiği Bulundu
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Tokat'ın Zile ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, 2 bin yıllık Roma mozaği buldu. Jandarma operasyonuyla yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı. Ele geçirilen mozaik uzmanlar tarafından incelenecek.

Tokat'ın Zile ilçesinde bir bağ evinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, 2 bin yıllık Roma mozaği buldu. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçe merkezinde müşterek tapulu bir bağ evinin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Yapılan operasyonda F.Ş. (47), M.Ş. (45), Ş.Ş. (49) isimli şahısların kaçak kazı yaptığı belirlenirken, kazı alanında Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 3 metreye 3 metre ebatlarında bir mozaik ele geçirildi. Şüphelilerin kazı yaptıkları alanın üzerini torba ile kapatarak gizlemeye çalıştığı görülürken, olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlaması ile şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.Ş. ve Ş.Ş. hakkında adli kontrol kararı verilirken, F.Ş. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen oğlu A.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Zile M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Ele geçirilen tarihi eserin uzmanlar tarafından detaylı incelemeye alınacağı öğrenildi. Öte yandan, izinsiz kazı yapan şahısların mozaik bulunan bağ evini İtalya'da irtibat kurdukları bir kişiye satmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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