Tokat'ta İple Boğulmuş 3 Yavru Köpek Bulundu

Tokat'ın Zile ilçesinde bir evin bahçesinde iple birbirine bağlanmış ve boğulmuş halde 3 yavru köpek bulundu. Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine jandarma inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Zile ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Tokat'ta üniversite öğrencisi Alperen Sarıkaya ailesi ile birlikte ilçeye bağlı Karaşeyh'de bulunan köy evlerine gitti. Evlerinin bahçesinde köpek seslerini duyan Sarıkaya, seslerin olduğu tarafa giderek 3 yavru köpeğin ip ile bağlanarak boğulduğunu, yanlarında ise 3 tane canlı köpek yavrusu olduğunu gördü. Hayatta olan 3 köpeği enfeksiyon kapmamaları için ölü yavru köpeklerin yanından ayıran Sarıkaya durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Zile Kaymakamlığından açıklama yapıldı

Zile Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada yayımlanan görüntülerde 3 köpek yavrusunun boğularak öldürüldüğünün iddia edildiği aktarıldı. Konuyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin inceleme gerçekleştirdikleri belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme sonucunda köpeklerin ait olduğu belirlenen Y.Ç. ifadesinde, köpeğinin yaklaşık 5 gündür kayıp olduğunu, doğurduğundan haberi olmadığını belirtmiştir. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede, 4 köpek yavrusunun saman ipine dolaştıkları, sonrasında kendilerini kurtaramadıkları için açlıktan can verdikleri anlaşılmıştır. Konu ile ilgili Y.Ç.'ye idari para cezası kesilmiş, hayatta olan 3 köpek yavrusu ve annelerine el konularak barınağa yerleştirilmiştir." - TOKAT