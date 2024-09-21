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Tokat'ta İnşaat Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 İşçi Ağır Yaralandı

Tokat'ta İnşaat Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 İşçi Ağır Yaralandı
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Tokat'taki bir inşaatta asansör boşluğuna düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta çalıştıkları inşaatta asansör boşluğuna düşen 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi ağır yaralandı.

İddiaya göre, inşaatta çalışan 30 yaşındaki Osman Karaca ve 32 yaşındaki Ali Talha Sağlam, dengesini kaybederek 6. kattan asansör boşluğuna düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Karaca'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Ali Talha Sağlam ise Zile Devlet Hastanesi'ne yapılan müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlam'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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