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Tokat'ta İnşaat Kayması, Apartman Girişi Çöktü

Tokat'ta İnşaat Kayması, Apartman Girişi Çöktü
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Tokat'taki bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen kayma nedeniyle 60 dairelik apartmanın giriş yolu çökerken, sakinler dükkandan giriş çıkış yapmaya başladı. Olay sonrası doğalgaz tedbir amaçlı kesildi.

Tokat'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında yaşanan kayma nedeniyle 60 dairelik binanın giriş yolu çöktü, apartman sakinleri dükkandan giriş çıkış yapıyor.

İddiaya göre kent merkezi Süreyya Hoca Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında, yan apartmanın giriş yolu temele kaydı. Olayda 60 daire bulunan binanın giriş ve çıkışları, apartmanın altındaki dükkandan sağlanmaya başlandı. Yaşanan kayma nedeniyle binanın doğalgazı tedbir amaçlı kesildi. Apartman yöneticisi Burak Aloğlu, bina önünde nöbet tutarak durumu yakından takip ediyor. Kayma nedeniyle bina sakinleri tedirginlik yaşarken, yetkililer güvenlik önlemleri almak için çalışmalara başladı.

"60 daire dükkandan giriş çıkış yapıyor"

Apartman yöneticisi Burak Aloğlu, "İnşaat kazı çalışmasında yağmurdan dolayı çökmeler oldu. Giriş kapısının olduğu kısım çöktü. Apartmanda 60 daire var. Allahtan aşağıda bizim dükkanımız var. Dün geceden itibaren dükkandan giriş çıkışlarını sağlıyoruz. Şu anda binanın doğalgazı kapalı durumda" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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