Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'si jandarma personeli 7 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine gittikleri evde patlama meydana geldi. Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı.

JANDARMANIN GİRDİĞİ EVDE PATLAMA

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir ihbar üzerine Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bulunan bir bağ evine giden jandarma ekiplerinin eve girdikleri sırada patlama meydana geldi.

5 JANDARMA PERSONELİ VE 2 KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre 5 jandarma personeli ile Sefa K. ve Ahmet K. isimli kişiler yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TOKAT VALİSİ HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Patlamaya ilişkin Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Erbaa ilçemizin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan Jandarma personelimiz ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma titizlikle yapılmaktadır. Ancak ilk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.