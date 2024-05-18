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Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'si jandarma personeli 7 yaralı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, aldıkları bir ihbar sonucu bağ evine giden jandarma ekipleri, eve girdikleri sırada meydana gelen patlamada yaralandı. Yaralanan 5'i jandarma personeli 7 kişi hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada "İlk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine gittikleri evde patlama meydana geldi. Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı.

Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'si jandarma personeli 7 yaralı

JANDARMANIN GİRDİĞİ EVDE PATLAMA

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir ihbar üzerine Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bulunan bir bağ evine giden jandarma ekiplerinin eve girdikleri sırada patlama meydana geldi.

Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'si jandarma personeli 7 yaralı

5 JANDARMA PERSONELİ VE 2 KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre 5 jandarma personeli ile Sefa K. ve Ahmet K. isimli kişiler yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'si jandarma personeli 7 yaralı

TOKAT VALİSİ HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Patlamaya ilişkin Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Erbaa ilçemizin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan Jandarma personelimiz ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma titizlikle yapılmaktadır. Ancak ilk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

Aras Yılmaz:

Belli ki eyp ya da Bubi tuzağı. PKK eylemi olduğunu düşünüyorum. Yaralılara acil şifalar. Umarım şehit çıkmaz.

23
0
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?í???:

ben erbaaliyim. ihbar üzerine gittiklerine göre ya tuzakti ihbar yada evde başka birsey vardı. o köyleri iyi bilirim normal bir durum değil kesin

3
0
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Firat Tas:

Ne biçim haber bu ne biçim açıklama bu patlama aile arasında ki anlaşılmazlıktan meydana gelmiş demek ne demek

2
0
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