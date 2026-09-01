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Tokat'ta hayvan otlatma kavgası: 2 yaralı

Tokat'ta hayvan otlatma kavgası: 2 yaralı
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Tokat'ın Akın köyünde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılardan M.K.'nın durumunun ağır olduğu, diğer yaralı A.A.'nın ise hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Tokat'ta hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Tokat merkeze bağlı Akın köyünde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ile A.A. arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf da yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.K. ve A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen M.K.'nın ameliyata alındı. A.A. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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