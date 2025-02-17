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Tokat'ta Hapis Cezası Bulunan İki Hükümlü Yakalandı

Tokat'ta Hapis Cezası Bulunan İki Hükümlü Yakalandı
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Tokat'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda, yağma ve uyuşturucu ticareti suçlarından hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Tokat'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari iki hükümlü yakalandı. Yağma suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. ve Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D., yapılan fiziki ve teknik takipler sonucunda ilçe jandarma komutanlıkları ve JASAT dedektiflerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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