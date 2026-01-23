Haberler

Tokat'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam 7 düzensiz göçmen yakalanmış ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklanmıştır. Yakalanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere gerekli mercilere teslim edilmiştir.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik 2 ayrı operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalanırken 2 kişi tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 2 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu toplam 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Tokat İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen B.G., U.A. ve A.A. isimli şüpheliler Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücüler B.G. ve U.A., çıkarıldıkları mahkemece "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak Tokat Çamlıbel Cezaevi'ne gönderildi. Şüpheli A.A. ise yurt dışına çıkış yasağı konulması ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
