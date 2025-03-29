CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı

Mansur Yavaş, Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı

Toplumdaki derin siyasi kutuplaşma camilerde de hissedilmeye başladı

Tokat'ta Garajda Yangın: Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Tokat'ta Garajda Yangın: Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Büyükbağlar Köyü'nde meydana gelen yangında bir garaj kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Tokat'ta meydana gelen yangında garaj kullanılamaz hale geldi.

Yangın öğle saatlerinde merkeze bağlı Büyükbağlar Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre Sinan ve Osman Yılmaz kardeşlere ait garajda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Garajdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken hasar tespit çalışmaları devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.