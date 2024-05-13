(TOKAT) Tokat'ta facia gibi kaza: Kafa kafaya çarpışan araçlarda 7 kişi yaralandı

TOKAT - Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza 23: 20 sıralarında Güneşli Mahallesi İmamlık Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Niyazi Doğan idaresindeki 60 AFA 456 plakalı Peugeot marka araç ile Okan Ağcataş yönetimindeki 60 BD 611 plakalı Mercedes markalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 5 yetişkin ve 2 çocuk yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.