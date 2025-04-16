Tokat'ta Eş Zamanlı Operasyon: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tokat'ta KOM ve Narkotik ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikametlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 10 bin adet sentetik ecza hap, 160 gram sentetik kannabinoid, 130 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 6 gram metamfetamin ve çeşitli delillere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.E.M.,B.A.,B.K.,E.E.,H.Ö.,B.İ.,A.R.C. ve B.B.D. Tokat Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - TOKAT