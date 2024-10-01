Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Epilepsi Hastası Üniversite Öğrencisi Evde Ölü Bulundu

Tokat'ta Epilepsi Hastası Üniversite Öğrencisi Evde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta, epilepsi hastası 21 yaşındaki yabancı uyruklu üniversite öğrencisi Velid Heraki'den bir süre haber alamayan arkadaşları, evine giderek içeri girdi ve onu hareketsiz buldu. Olay yerinde yapılan incelemede genç öğrenci hayatını kaybetmişti.

Tokat'ta, epilepsi hastası yabancı uyruklu üniversite öğrencisi, evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hemşirelik bölümü 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Velid Heraki'den bir süre haber alamayan arkadaşları, telefonuna da bakmaması üzerine endişelenerek Altıyüzevler Mahallesi Divan 5 sokakta kaldığı evine gitti. Heraki'nin zile de cevap vermemesi üzerine arkadaşları kapıyı kırarak içeri girdi. Genç öğrenciyi hareketsiz bir şekilde yerde yatarken bulan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, Heraki'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç öğrencinin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Epilepsi 3-sayfa Eğitim tokat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama döneminde Meclis'e sesleniyor

Yeni yasama dönemi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'e sesleniyor

 Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: CHP'nin 6 okuna kaçakçılık da eklenir mi?

Yapıcıoğlu'ndan Özel'i küplere bindirecek sözler: CHP'nin 6 okuna bu da eklenir mi?

 Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Hizbullah'tan MOSSAD karargahına misilleme saldırısı
İsrail'in harekatı sonrası Lübnan'dan kaçanlar Türkiye'ye akın etti

İsrail'in kara harekatı sonrası akın akın Türkiye'ye geliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylül ayı enflasyonu kaç oldu? Eylül ayı enflasyonu açıklandı mı? ALES 3 BAŞVURUSU ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ekranı! TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Muhammed Ali El Hüseyni kimdir? Muhammed Ali El Hüseyni kaç yaşında, nereli? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme randevu ekranı! Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });