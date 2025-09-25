Haberler

Tokat'ta süt sağım makinesi ölüme neden oldu

Tokat'ta süt sağım makinesi ölüme neden oldu
Tokat'ın Gözova köyünde süt sağma makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan 59 yaşındaki Emine Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, 23 Eylül Salı günü kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Gözova köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde yaşayan Emine Yılmaz (59) elektrikli sağım makinesiyle süt sağmak istedi. Makinedeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan Yılmaz, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

