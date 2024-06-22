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Tokat'ta Düğün Sırasında Havai Fişek Yangını

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Tokat'ta bir düğün sırasında atılan havai fişeğin araziye düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Tokat'ta bir düğün sırasında atılan havai fişeğin araziye düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Olay, kent merkezindeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde yapılan düğünde, gelin ve damadın çıkışı sırasında havai fişek atıldı. Bu sırada atılan havai fişekler, salonun yan tarafında bulunan kuru otlarla kaplı araziye düştü. Otların tutuşmasıyla yangın çıktı, rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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