Tokat'ta Darp Olayında Bir Kişi Tutuklandı

Tokat'ta Darp Olayında Bir Kişi Tutuklandı
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Tokat'ta Hatice Yalman'ın darp sonucu hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.

Tokat'ta Hatice Yalman'ın darp sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat'ın Topçam Mahallesi'nde trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, darp edilmiş halde bulunan Hatice Yalman ve M.K.'yi hastaneye kaldırdı. Hatice Yalman Tokat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, vücudunda darp izlerine rastlandı. Bunun üzerine M. K., darp edildiklerini öne sürdü. Durumunun şüpheli olmasından dolayı harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde alkol şişeleri ve taş üzerinde kan izleri buldu. Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.K., susma hakkını kullandı. Hatice Yalman ile 4 yıldır ilişkisi olduğu iddia edilen M.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede de susma hakkını kullanan M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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