Tokat'ta Cinsel İstismar İddiası: 1 Kardeş Tutuklandı

Tokat'ta Cinsel İstismar İddiası: 1 Kardeş Tutuklandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, amcalarının oğluna cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan iki kuzenin birinin tutuklandığı bildirildi. 17 yaşındaki A.Y., amcaoğulları tarafından 12 yaşından beri istismara uğradığını ifade etti.

Amcalarının oğluna cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan 2 kuzenden 1'i tutuklandı

TOKAT - Tokat'ta amcalarının oğluna cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan 2 kuzenden 1'i tutuklandı.

İddialara göre, Erbaa ilçesine bağlı Engelli köyünde yaşayan 17 yaşındaki A.Y., ailesine 12 yaşından bu yana amcaoğulları K.Y. ve O.Y.'nin cinsel istismarına uğradığını belirtti. A.Y.'nin ailesi olayı jandarmaya bildirerek, şikayetçi oldu. Olayın duyulmasının ardından Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında K.Y. ve O.Y. gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Erbaa Adliyesi'nde alınan ifadelerin ardından iddiaya göre suçunu itiraf eden K.Y., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYLA KALE - 3.Sayfa
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