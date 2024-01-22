Tokat'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Yaralanan kişi, hastaneye sevk edildi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza; 12.00 sıralarında Yeşilyurt İlçesi hastane yakınında meydana geldi. İlçe istikametine giden A. I. yönetimindeki 06 BCL 464 plakalı Ford otomobil buzlanma nedeniyle yoldan çıktı. Araç yaklaşık 1 buçuk metre yükseklikten takla atarak tarlaya uçtu. Otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişiden 6 yaşındaki R. I., Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. - TOKAT