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Tokat'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Yaralanan kişi, hastaneye sevk edildi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; 12.00 sıralarında Yeşilyurt İlçesi hastane yakınında meydana geldi. İlçe istikametine giden A. I. yönetimindeki 06 BCL 464 plakalı Ford otomobil buzlanma nedeniyle yoldan çıktı. Araç yaklaşık 1 buçuk metre yükseklikten takla atarak tarlaya uçtu. Otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişiden 6 yaşındaki R. I., Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilyurt Tokat Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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