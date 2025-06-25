Tokat'ta Boş Arazide Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Tokat'ta Boş Arazide Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Tokat'ın Zile ilçesinde boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Kafkas Caddesi'ndeki boş bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çevredeki yapılara sıçramadan söndürülmesi muhtemel bir faciayı önledi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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