Tokat'ta Bağ Evi Patlaması Davasında Keşif Yapıldı

Tokat'ta Bağ Evi Patlaması Davasında Keşif Yapıldı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde geçen yıl meydana gelen bağ evi patlamasına ilişkin davada, tutuklu sanıklarla olay yerinde keşif yapıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde geçen yıl bir bağ evinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada, tutuklu iki sanıkla birlikte olay yerinde keşif yapıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü mahallesinde geçen yıl 18 Mayıs'ta meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı bağ evinde keşif yapıldı. Tutuklu sanıklar T.Ö. ve İ.G. keşfe katılırken jandarma ekipleri bağ evinin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Keşifte ekipler olay yerinde incelemelerde bulunulurken, iki sanığın ek ifadeleri alındı. Sanıklar minibüs ile götürüldüğü sırada bir kadın "Erkek olsaydınız karşısına çıksaydınız" diyerek tepki gösterdi. Keşif raporunun ve sanık beyanlarının dava dosyasına eklenmesinin ardından yargılamaya 9 Temmuz'daki duruşmada devam edilecek. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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