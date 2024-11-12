Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Alkollü Genç Babasını Tabancayla Yaraladı

Tokat'ta Alkollü Genç Babasını Tabancayla Yaraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta alkollü bir genç, aile içi tartışma sırasında babasını tabancayla yaraladı. Olayın ardından genç gözaltına alındı, yaralı baba hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta alkollü bir genç, tartıştığı babasını tabancayla yaraladı.

Mehmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Türkmenoğlu Apartmanı'nda aile içi tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, alkollü bir şekilde eve giden Doğukan K., babası Bahadır K. ile ailevi meseleler nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Doğukan K., tabanca ile babası Bahadır K.'nın bacaklarına ateş etti. Silah sesini duyan mahalle bekçileri, olay yerine giderek Doğukan K.'yı suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Yaralanan Bahadır K., ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'İsrail Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Bakan Güler'in 'İsrail, Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

 Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum

Netanyahu'dan İran halkına: Bu savaşı ben de istemiyorum

 Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

Yangın faciasında gözaltına alınan anneyle ilgili karar
ABD'nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi

Donald Trump, İsrail büyükelçisini belirledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef sopa de crema tarifi! En güzel sopa de crema tarifi! Sopa de crema tarifi nasıl yapılır? Sopa de crema için malzemeler! MasterChef tikvenik tarifi! En güzel tikvenik tarifi! Tikvenik tarifi nasıl yapılır? Tikvenik için malzemeler! MasterChef chiles en nogada tarifi! En güzel chiles en nogada tarifi! Chiles en nogada tarifi nasıl yapılır? Chiles en nogada için malzemeler! MasterChef fesenjan tarifi! En güzel fesenjan tarifi! Fesenjan tarifi nasıl yapılır? Fesenjan için malzemeler! MasterChef waldorf salata tarifi! En güzel waldorf salata tarifi! Waldorf salata tarifi nasıl yapılır? waldorf salata için malzemeler! MasterChef valassky tarifi! En güzel valassky tarifi! Valassky tarifi nasıl yapılır? Valassky için malzemeler! 13 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 13 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 13 Kasım 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Cem Adrian Bingöl Konseri iptal mi oldu, neden iptal oldu, biletle ne olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.