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Tokat'ta 6. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

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Tokat'ta 6. kattan düşen işçi hayatını kaybetti Tokat'ın Niksar ilçesinde bir inşaatın 6'ncı katından yere düşen işçi hayatını kaybetti.

Tokat'ta 6. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde bir inşaatın 6'ncı katından yere düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere olay Bağlar Mahallesi Şehit jandarma Abuzer Doğan Bulvarı üzerinde bulunan bir site inşaatında meydana geldi. İddiaya göre inşaatta kalıpçı olarak çalışan Mahmut Duran (49), çalıştığı esnada dengesini kaybederek 6'ncı kattan aşağı düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Duran'ın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niksar Tokat Kaza 3.Sayfa Haberler

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