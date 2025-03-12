Tokat'ta 6. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Tokat'ta dün akşam saatlerinde kent merkezi Büyük Beybağı Mahallesi Gülaçar Sitesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, Sinan ve Nurcan Sayar çiftinin çocuğu 2 yaşındaki Rüzgar Salih Sayar, 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Ağır yaralanan bebek, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Rüzgar Salih Sayar, Ali Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve Sayar ailesinin yakınları katıldı. Hayatını kaybeden bebeğin babasının il emniyet müdürlüğünde teknisyen olarak çalıştığı öğrenildi.