Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti

Putin'den bir ilk: Düşmanı en kısa sürede yenilgiye uğratacağız
Son ankette cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu, zıt sonuçlar çıktı

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim soruldu, ortaya zıt sonuçlar çıktı
PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok

PYD elebaşı Müslim'den gündem yaratacak özerklik çıkışı
Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın

Gece yarısı küle dönen ev komşu katili çocuk ve babasına ait çıktı

Tokat'ta 6. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Büyük Beybağı Mahallesi'nde 6'ncı kattan düşen 2 yaşındaki Rüzgar Salih Sayar, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tokat'ta dün akşam saatlerinde kent merkezi Büyük Beybağı Mahallesi Gülaçar Sitesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, Sinan ve Nurcan Sayar çiftinin çocuğu 2 yaşındaki Rüzgar Salih Sayar, 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Ağır yaralanan bebek, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ta 6. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Rüzgar Salih Sayar, Ali Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve Sayar ailesinin yakınları katıldı. Hayatını kaybeden bebeğin babasının il emniyet müdürlüğünde teknisyen olarak çalıştığı öğrenildi.

Tokat'ta 6. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız
img

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
img

Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

Allah Rahmet Eylesin acılı ailesine Allah sabır versin çok zor acı.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli:

Önlem almak güzel bir şeydir. Bir şey olmaz demeyin. Tehlikeli durumlar için biraz Önlem...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ben çocuklar küçükken pencere kollarını söker kapı kolunu açamasınlar diye yukarı bakacak şekilde takardım benim balkon eski ama korkulukları yüksek ama ülkedeki balkonların çoğu sıkıntılı defalarca yazdım bırakın küçükleri büyükler için bile çoğu balkon korkuluğu tehlikeli derecede alçak niçin böyle yapıyorlar anlamıyorum akıl tutulması yaşanıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümlede kullandı, ortalık karıştı
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
Yaşayan 'son kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu

Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu
İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Erdal Başkan, hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.